Oberndorf a. N. Weihnachten: Zurück zur wahren Bedeutung

Zudem habe er für dieses Jahr einige Anfragen von älteren Menschen bekommen, die an Weihnachten nicht allein zu Hause sitzen wollen. "An Heiligabend treffen so ganz verschiedene Gruppen aufeinander. Das macht die Veranstaltung noch spannender. Das soll ein Ort der Begegnung werden", sagt Schwer. Dass er Heiligabend nicht zu Hause verbringt, ist für den Pfarrer kein Opfer. "Genau das ist die Bedeutung von Weihnachten: gemeinsam feiern und jemanden einladen. Dieser Brauch findet sich auch in vielen anderen Religionen wieder", weiß Schwer. Es gehe nicht um die Abgrenzung der Religionen oder eine Auseinandersetzung, sondern um das Kennenlernen und darum, was sie gemeinsam haben.

Noch werden Helfer gesucht

Während die Eritreer mit Weihnachten durchaus vertraut sind, sei es für viele Moslems eine völlig neue Erfahrung. Ihre Geschichte sei der Weihnachtsgeschichte nicht unähnlich, meint der Pfarrer – "wie das Jesuskind in die Heimatlosigkeit hineingeboren".

Pfarrer Martin Schwer sucht für Heiligabend noch tatkräftige Helfer. Dafür findet am kommenden Montag, 17. Dezember, um 19 Uhr im Pfarrhaus (Hafenmarkt 2) eine Vorbesprechung statt. Wer etwas beitragen, zum Beispiel Bredle spenden oder etwas Musikalisches zum Abend beitragen möchte, der kann sich bei Pfarrer Schwer oder in den Pfarreibüros melden.

An Heiligabend beginnt das Fest im Don-Bosco-Haus um 18.30 Uhr mit dem weihnachtlichen Impuls. Darauf folgen das Schmücken des Tannenbaums, das Singen von Weihnachtsliedern, ein festliches Essen und die Bescherung.