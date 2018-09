Oberndorf a. N. Wehr probt Ernstfall

Oberndorf-Boll. Im Industriegebiet in Boll fand am Montagabend eine Alarmübung statt, bei der die Einsatzabteilungen Boll, Bochingen und Oberndorf den Ernstfall probten. In der Zimmerei Heinzelmann war es zu einem fiktiven Werkstattbrand gekommen, bei dem zwei Arbeiter vermisst wurden. Die Einsatzabteilung Boll stellte zwei Atemschutztrupps und nahm die Menschenrettung und Brandbekämpfung auf. Sie wurden von Atemschutzträgern der Einsatzabteilung Bochingen unterstützt. Parallel hierzu wurde eine Wasserversorgung aufgebaut.