Oberndorf a. N. Weg für Flachdach-Bau ist frei

Dem Beschluss vorausgegangen war eine kontroverse Diskussion um die Architektur des Wohnhauses, das nach Abriss der beiden Gebäude Kamaralstraße 10 und 12 dort auf 400 Quadratmetern entstehen soll. Nachdem sich zunächst Investor Manfred Martin, ein "alter" Oberndorfer, dem Gremium vorgestellt hatte, erläuterte Architekt Dietrich Hopf erst einmal den Entwurf des Sechs-Familien-Hauses.

Mit einem Diskurs durch die städtebauliche Entwicklung der Oberstadt vom Mittelalter bis heute bereitete er das Gremium auf sein Konzept vor. Laut Hopf füge sich der Neubau mit seiner modernen und zeitgemäßen Architektursprache auf selbstbewusste Weise in seine Umgebung ein. Großzügige Verglasungen gewährleisteten helle, lichtdurchflutete Räume und bezögen den öffentlichen Stadtraum in die privaten Innenräume mit ein. Der Bedarf an kleinen Wohnungen und Apartments sei gestiegen. Das Flachdach ermögliche anstelle einer herkömmlichen Dachgeschosswohnung mit Schrägen zudem ein komfortables Penthouse.

Der Anbau der nicht weit entfernten Kreissparkasse – ebenfalls ein Flachdachgebäude – sei sogar preisgekrönt, so Hopf.