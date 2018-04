Oberndorf a. N. Weg für Discounter am Bochinger Ortseingang ist frei

Oberndorf. Nun ist der berühmte Knopf dran – der Bebauungsplan "Am Brühlbach" in Bochingen wurde im Gemeinderat mehrheitlich verabschiedet. Er bildet die Grundlage für die geplante Ansiedlung eines NormaMarktes am Ortseingang. Während CDU und SPD geschlossen dafür stimmten, gab es aus den Reihen der Freien Wähler nur Nein-Stimmen – bis auf Wolfgang Schittenhelm, der sich enthielt.