Oberndorf a. N. Weg der Menschlichkeit

Wer in der Spur Jesu gehe, habe das Gespür, für seine Art zu leben, zu handeln, Hoffnung zu wecken und Licht zu sein. Wer den Weg der Menschlichkeit in Wort und Tat gehe, der setze um, was die Welt so dringend brauche, was mit der Geburt des Retters schon angekommen sei und auf die Verbreitung warte.

So sei diese Welt angewiesen auf Menschen, denen die Botschaft der Heiligen Nacht, die Botschaft des Friedens zur Herzensangelegenheit werde, die ihre Sinne nicht abstumpfen lassen, die Jesu Spuren auf der Welt ausbauen und pflegen. Vorrangig gelte es jetzt aber "Christ der Retter ist da"“ zu feiern und aus diesem Geschehen dankbar Kraft zu schöpfen.

In Bochingen feierte Pfarrer Ramesh Lakshmanan seine letzte Heilige Nacht in Deutschland. "Gott ist Mensch geworden, damit wir Menschen wirklich Menschen werden können" – so sein roter Faden, mit dem er die Botschaft der Menschwerdung mit der Realität der Weltenlage verknüpfte.

Tagtäglich werde man mit so viel Unmenschlichkeit konfrontiert, dass man das wahre Menschsein wirklich hinterfragen müsse. Gott sei Mensch geworden, damit man in Jesus Christus einen Maßstab habe, an dem man sich orientieren könne, an dem man ablesen könne, wie Gott sich das Menschsein gedacht habe.

Zudem verweise die Schöpfungsgeschichte darauf, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen wurde, und ihm dadurch eine große Würde zuteil geworden sei. Christi Geburt bringe diese Würde wieder ganz deutlich ins Bewusstsein und veranlasse, das Menschsein wieder neu zu schätzen.

Wer dies in tiefstem Herzen spüre und sich als Ebenbild Gottes verstehe, bei dem weckten Leid, Not, Trauer und Elend der Mitmenschen Mitgefühl und Hilfsbereitschaft. Beispielhaft ging er auf die große Flutkatastrophe in seinem Heimatland Indien ein, die die Menschen gelehrt habe, aufeinander zuzugehen – trotz eigener Grenzen und Schwierigkeiten – und so die Humanität neu geweckt habe.

"Weihnachten, die Menschwerdung Gottes ist nur der Anfang. Weihnachten sollte in unserem Leben jeden Tag Wirklichkeit werden", so Pfarrer Ramesh Lakshmanan. Immer dann, wenn man verzeihe, Liebe schenke, aus der Not helfe und Frieden stifte, werde Weihnachten Wirklichkeit.

Weil dadurch Friede, Liebe, Hoffnung, Freude und Gerechtigkeit geboren werde. Wenn auf solche Weise die Menschlichkeit konkret Gestalt annehme, dann habe man den tiefen Sinn von Weihnachten erfasst.