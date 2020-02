Oberndorf a. N. Wasser muss nicht mehr abgekocht werden

Oberndorf - Entwarnung in Sachen Abkochgebot in Oberndorf: Das Trinkwasser im Bereich der Talstadt, einschließlich der Neckarvorstadt und des Webertals sowie im Stadtteil Altoberndorf kann wieder uneingeschränkt genutzt werden. Dies gab der Eigenbetrieb Wasserversorgung am Samstagnachmittag bekannt.