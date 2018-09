Oberndorf a. N. Hangrutsch: Warten aufs Gutachten

Die Hausbesitzer haben sich schriftlich ans Straßenbauamt Donaueschingen gewendet. Dessen Aussage, die in den Bohrlöchern angebrachten Sensoren meldeten keinerlei Bewegungen des Hangs, widerspreche den täglichen Beobachtungen der Bewohner der König-Wilhelm-Straße und der Brühlstraße. Sowohl die Risse auf der Fahrbahn wie die Bewegungen auf den Grundstücken setzten sich täglich unvermindert fort. Es möge sein, dass die Sensoren in mehreren Metern Tiefe nichts meldeten und die Hangrutschung rein oberflächlich sei, so schreiben sie weiter. Aber auch ein oberflächliches Abrutschen von einigen Kubikmetern Erdmasse oder das Umfallen der teilweise sehr großen Bäume auf die darunter liegenden Häuser, Terrassen und Grundstücke stelle eine erhebliche Gefahr für die dort lebenden Menschen dar.

Und dass es aus Sicht der Straßenbaubehörde während der langen Trockenphase nicht zur größeren Bewegungen gekommen sei, und nur bei längerem Regen eine Gefahr drohe, bestätige die Anwohner in ihrer Sorge. Denn es spreche alles dafür, dass mit dem nun einsetzenden Herbst die bislang fehlenden Regenfälle des Jahres wieder ausgeglichen würden. Der erste Herbststurm "Fabienne" habe nur einen Vorgeschmack darauf gegeben, was in den kommenden Wochen und Monaten an Ängsten zu erwarten sei.

Peter Laube vom Straßenbauamt Donaueschingen will sich kommende Woche bei den Hausbesitzern melden, wie er auf Anfrage unserer Zeitung erklärte. Referatsleiter Peter Spiegelhalter sei dann wieder aus dem Urlaub zurück. Ansonsten verwies er auf das Baugrundgutachten, mit dem Ende Oktober gerechnet werde.