Oberndorf a. N. Warten auf Planung

Oberndorf-Altoberndorf. Informationen zur Sachlage im Zusammenhang mit dem geplanten "Mutschler-Kreisel" gab es in der Sitzung des Alt­oberndorfer Ortschaftsrats am Donnerstagabend. Weil viele Zuhörer kamen, wurde die Sitzung in den oberen Schulsaal verlegt. Aufgrund des Kreisverkehrs wird eine deutliche Zunahme des Verkehrs in Richtung Altoberndorf erwartet.