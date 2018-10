Oberndorf a. N. Wanderung durch die Blumenpracht

Ein neues Wir-Gefühl ist entstanden. Die Mischung aus Festival, Blumenpracht und die Begeisterung der Menschen haben gezeigt, dass es nur gemeinsam gelingen kann, eine Landesgartenschau mit Leben zu füllen. Die Senioren waren von den Anlagen begeistert. Von Kunst, über Pflanzenarrangements bis zur Blütenpracht gab es viel zu bestaunen. Die Parks leuchteten von wunderschön bepflanzten Blumenbeeten in der Sonne.

Der Blick auf das Schloss Neuenstein war der Höhepunkt nach der Wanderung durch die Anlagen der Gartenschau. Danach war ein Café auf dem schönen Marktplatz mit seinen alten Fachwerkhäusern echte Erholung.

Zur Mittagszeit fuhr der Bus in das Weingut Busch in Bretzfeld-Dimbach. In der dortigen Besenwirtschaft war für die Senioren das Mittagessen reserviert. Nach dem Essen führte der Winzer in die Weinberge, wo er alles über Weinanbau bis zur Weinherstellung erklärte, so konnten sich die Senioren vorstellen, wie viel Arbeit in so einem Weinberg steckte. Vor dem Kaffee mit hausgemachtem Kuchen wurde gesungen und geschunkelt. Nachdem mancher Wein für daheim gekauft wurde, machte man sich gut gelaunt auf die Heimreise. Ein Tag voller schöner Erlebnisse ging zu Ende.