Oberndorf-Altoberndorf (idi). Ein interessanter Vortrag erwartet die Besucher am Freitag, 25. Mai, im oberen Schulsaal in Altoberndorf. Der Obst- und Gartenbauverein konnte Patrick Metzger für einen Vortrag gewinnen, bei dem dieser seinen Weg entlang des "Pacific crest trail" Revue passieren lässt. Metzger hatte den 4279 Kilometer langen "Pacific crest trail" durchwandert, und lässt nun seine Gäste in Altoberndorf an diesem Erlebnis teilhaben. Mit Erzählungen, schönen Bildern und mit Musik unterlegten Videos nimmt er die Besucher mit auf die 146 Tage dauerende Reise. Diese führte ihn vom kleinen, mexikanischen Ort Campo durch 26 National Forests, sieben Nationalparks, fünf State Parks und vorbei an vier national Monuments durch Kalifornien, Oregon und Washington bis nach Kanada, wo sie am Ziel in Manning Park endete. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im oberen Schulsaal des Altoberndorfer Rathauses. Ab 18.30 Uhr bewirtet der Obst- und Gartenbauverein seine Gäste.