Oberndorf a. N. Vorträge für Flüchtlinge geplant

Die Problematik, dass Flüchtlinge in Schulden gerieten, sei immer öfter aufgetreten. Auch das Thema Bezüge vom Jobcenter sei für viele Geflüchteten komplett unbekannt, so Baumgartner. Zudem sind eine Fotoausstellung und ein Vortrag zur Geschichte Syriens geplant.

Probleme treten auch auf, wenn Flüchtlinge von der Sammelunterkunft in eine eigene Wohnung kommen, meinte Eva Scherer ergänzend. Sie bräuchten dann eine To-do-Liste, weil viele mit den neuen Verpflichtungen nicht klarkommen würden.

Des Weiteren sei ein Förderprojekt von den Beauftragten geplant. Dabei gehe es um Teilhabe an der Gesellschaft. Der erste Teil sei die Sprachförderung, der zweite Teil Integration durch Ausflüge, zum Beispiel in den Landtag. Als letzten Teil regte Schmidtke einen Kochkurs an, in dem Flüchtlinge und Einheimische gemeinsam kochen. Hierbei soll auch der Garten mit einbezogen werden.

Familie sucht Wohnung

Wohnraum werde dringend gesucht, so die Integrationsmanagerin. Besonders für eine siebenköpfige, somalische Familie vom Lindenhof. Das nächste Treffen der "Offenen Hände" findet am Donnerstag, 18 Oktober, ab 19 Uhr, im "Turnerheim" statt. Der erste Vortrag zum Thema "Bezüge vom Jobcenter" findet am Mittwoch, 20. Juni, 17.15 Uhr in der VHS im Schwedenbau statt. Hierzu sind auch die Paten der Flüchtlinge eingeladen.