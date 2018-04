Oberndorf a. N. Vorsitzender bleibt ohne Stellvertreter

Dennoch gab es im DRK-Ortsverein auch sehr viel Positives zu berichten. Die ausführlichen Statistiken im Jahresbericht belegten eindrucksvoll, dass alle anstehenden Aufgaben erfüllt werden konnten. Insgesamt wurden über 4400 ehrenamtliche Stunden erbracht. Drei Blutspendetermine in Oberndorf und ein Termin in Epfendorf führten zu 708 verwertbaren Blutkonserven. An zahlreichen Kursen der drei Ausbilder in der Breitenausbildung nahmen 442 Personen teil. Das sind 89 Personen mehr als 2016. In 17 Sanitätsdiensten wurden 88 Patienten versorgt. 59 Einsätze leisteten die "Helfer vor Ort". Die Aktivitäten der neun Seniorengymnasikgruppen und ihrer Leiterinnen fasste Joachim Gneist zusammen, da auch die Sozialleitung unbesetzt ist.