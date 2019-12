Oberndorf a. N. Vorsicht beim Abbrennen von Silvesterfeuerwerk

Kleinfeuerwerk darf nur in der Nacht zum Jahreswechsel abgebrannt werden. Feuerwerkskörper der Klasse I oder Kategorie 1 (Kleinstfeuerwerk) darf nur an Personen über zwölf Jahre abgegeben werden. Personen unter 18 Jahren dürfen Kleinfeuerwerk nicht aufbewahren oder in Besitz haben und auch nicht abbrennen lassen.

Das Abbrennen von Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern ist verboten.