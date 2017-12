Oberndorf a. N. Vor hoher Messlatte keine Furcht

Zehn Jahre haben die "Youngsters" unter ihrem jungen Dirigenten Stefan Hauser Akzente gesetzt, die Zuhörer erfreut und auch immer wieder erstaunt durch ein schnell steigendes musikalisches Niveau.

Die selbst hoch gelegte Messlatte spricht für die Qualität der Vorträge, in deren Genuss das Publikum beim Weihnachtskonzert kam. Souverän, professionell und mit hohem Anspruch gab Stefan Hauser seit 2008 die Richtung vor – natürlich mit dem Ziel der Eingliederung in das Hauptorchester des Bochinger Musikvereins. Ein Jahrzehnt "Youngsters" – das wollte man noch feiern, obwohl der Nachwuchs für das Musizieren auf der nächsten Leistungsebene längst perfekt ausgebildet ist. Dieser Beweis liegt auch seit 2015 schriftlich vor, denn da hatte man am Wertungsspiel teilgenommen, was von der Fachjury mit der Bestnote "mit hervorragendem Erfolg" honoriert wurde. So ist der Abschied gleichzeitig ein Neubeginn für die selbstbewusst auftretenden Jungmusiker, die mit einem Mix aus der "Youngster-Vergangenheit" und neuen Titeln aufwarteten.

Lieblingsstücke der vergangenen Jahre