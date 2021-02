Oberndorf a. N. Von Kakao und Kuchen zu Brezel und roter Wurst

Heute führt der Umzug am Fasnetssonntag-Nachmittag von der Mauserstraße über die Kirchtorstraße und Hauptstraße zurück bis zum Schuhmarktplatz, wo die Elferräte für die Kinder, die am Umzug teilgenommen haben, weiße Brezeln und rote Würste als traditionelle Gabe der Narrenzunft verteilen.

Heute bestimmen mehr und mehr kleine Hansel, Narro und Schantle den Umzug, angeführt vom Zeremonienmeister, der Stadtkapelle in den zunfteigenen schmucken Bürgerwehruniformen, dem Elferrat, den Rössle und der "Riesendame". Den Schluss bildet aber immer, wie früher, ein bunter Reigen aus Kindern in Verkleidungen aller Art.

Der Elferrat würde es gerne sehen, wenn im nächsten Jahr auch die zahlreichen Kinder, die kostümiert am Straßenrand stehen, sich am Umzug beteiligen würden. Zur Tradition gehörte es auch, was leider in Vergessenheit geraten ist und nur noch vereinzelt zu sehen ist, dass sich Bürgerballgruppen des Vorabends in den Umzug einreihen. Der Nachmittag klingt dann in der Wasserfallturnhalle aus. n An den Fasnets-Hochtagen werfen wir einen Blick zurück auf die Anfänge der Oberndorfer Fasnet.