Oberndorf a. N. Vom Sinn und Unsinn der Bürokratie

Diesmal hat er sich aufgeregt. Und zwar über die neuen Auflagen, die der Narrenzunft vom Ordnungsamt – in Form eines zweiseitigen Formulars – für den Gebrauch ihrer seit Jahren betriebenen Feuerschale auf dem Weihnachtsmarkt auferlegt wurden. Kopf, hauptberuflich bekanntlich selbst im Rathaus tätig, nahm dies zum Anlass, über Sinn und Unsinn der Bürokratie zu reflektieren – anhand der indianischen Weisheit: "Ist dein Pferd tot, steige ab.". Von der Gründung eines Arbeitskreises, über eine mögliche Motivationssteigerung des Pferdes bis hin zu Schuldzuweisungen an die EU, die mit ihrer pferdeunfreundlichen Politik für den Tod desselben gesorgt habe, fiel ihm da allerhand ein. Oder aber, so sein Fazit, man könne auch einfach die Realität wahrnehmen und so akzeptieren wie sie ist.

Wissenswertes zum Thema "Fasnets-Devotionalien" hatte Kopf natürlich auch im Gepäck. Bei den "Mäskle" komme man um eine Preiserhöhung nicht herum. Künftig kosten die Miniaturlärvle sechs Euro, die Sammlerlärvle neun Euro. Nachdem der Zunft mit der Schließung des "Garni" eine Verkaufsstelle weggebrochen ist, ist mit "Helga’s Blumenlädle" im Tal eine neue hinzugekommen.