Oberndorf a. N. Vom Serienmörder inspiriert

Bei der Lesung gab sie Teile aus dem Band "Extrem" zum Besten. Spannende Szenen, in denen Gloria Siegel verfolgt wird, und ihr Leben von dem Serienmörder in Atem gehalten wird. Symone Hengy verstand es, Spannung aufzubauen und diese nicht gleich aufzulösen. So bekam man als Zuhörer Lust darauf, das Buch zu lesen.

Ihre Hauptfigur isst am liebsten Eierschecke, ein Käsekuchen mit einer Eiercreme. Dieser gab es an einem von Hengy und dem Frauenbund liebevoll zusammengestellten Buffet mit anderen "Ostalgie"-Köstlichkeiten zu probieren. Anschließend konnten die Zuhörer sich noch mit Hengy unterhalten und das eine oder andere Buch bestellen. Die bestellten Bücher wird Hengy am Herbstmarkt des Frauenbunds, 24. November, signieren.Und wer die Autorin gerne einmal selbst zu einer Lesung einladen möchte, kann dies nun tun. Hengy schloss sich der Aktion "Autoren helfen" an. Hier kann man verschiedene Schriftsteller zu einer Lesung ins eigene Wohnzimmer einladen und dabei etwas Gutes tun.

Weitere Informationen: Autorenhelfen.org