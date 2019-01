Oberndorf a. N. Vom Gotteshaus zum Sporttempel

VS-Schwenningen/Oberndorf-Altoberndorf. E ine Kirche, die in ihre Einzelteile zerlegt wird, um mehr als 40 Kilometer weiter in einer kleinen Ortschaft wieder aufgebaut zu werden? Klingt nicht nur hochgradig kurios, sondern auch ein wenig verrückt. Der gebürtige Altoberndorfer Herbert Weinmann erinnert sich noch genau an die Zeit. Damals, 1958, war er Anfang 20 und passionierter Turner im Verein. Auch wenn die Halle aus heutiger Sicht nicht ideal sei, so war man damals einfach nur froh darüber, eine neue Halle zu haben, erinnert sich Weinmann.

Die Johanneskirche wurde in Schwenningen 1930 eingeweiht. Durch ihre Holzbauweise wurde sie laut evangelischer Kirchengemeinde immer "Bretterkirchle" genannt. Sie war nach der Stadt- und der Pauluskirche die dritte evangelische Kirche in Schwenningen. Auch ein Pfarrhaus wurde gebaut. Nach Informationen der Kirchengemeinde spielte dieses besonders in der Zeit des Naziregimes eine wichtige Rolle. Zwei Frauen hatten Juden, die auf der Flucht in die Schweiz waren, dort Unterschlupf gewährt.

In den 1950er-Jahren wurde dann an einen Neubau gedacht, da das Platzangebot in der Aufbauzeit bald erschöpft war. Im Mai 1958 verkaufte man sie. An derselben Stelle entstand die neue Johanneskirche mit rund 800 Sitzplätzen. 1960 fand darin der erste Gottesdienst statt.