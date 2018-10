Oberndorf a. N. Vierte Etappe wird in Angriff genommen

Oberndorf-Hochmössingen. Der Hochmössinger Frauenbund nimmt die vierte Etappe des Kinzigtäler Jakobusweg von Haslach nach Zell am Harmersbach in Angriff. Treffpunkt ist am Samstag, 13. Oktober, um 8 Uhr, bei der Schule in Hochmössingen zur Abfahrt nach Haslach. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet.