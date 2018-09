Oberndorf a. N. Vier Hände verzaubern mit ihrem Spiel

Gerhard Pick von "Live Music Now" umriss die Zielsetzung dieses Vereins, der sich vorgenommen habe, Menschen, die auf Grund ihrer Lebensumstände nicht in Konzerte gehen können, an guter Musik teilnehmen zu lassen. Die beiden jungen Pianisten, sie Spanierin, er Norddeutscher, hatten als erstes Stück "Morgenstimmung" und "Tanz in der Halle des Bergkönigs" aus der Peer-Gynt-Suite von Edvard Grieg (1843 bis 1907) ausgesucht. In der Fassung für vier Hände wurde die Schönheit dieser Musik sehr gut vermittelt.

Der Ungarische Tanz Nr. 5 von Johannes Brahms (1833 bis 1897) ist weltberühmt. Roland Hagemann und Aida Maldonado Diaz brachten ihn mit viel Temperament und hervorragender Exaktheit.

Robert Schumann (1810 bis 1856) komponierte einen Zyklus "Bilder aus dem Osten". Zwei Stücke daraus, ein lebhaftes, vielleicht eine Szene auf einem Markt, und ein sehr verhaltenes, es mag eine Ruhe bei einem Brunnen sein, erklangen im Seniorenheim.