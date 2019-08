Oberndorf a. N. Vier Eidechsen verzögern die Auffüllarbeiten

Siehe auch: Kreis Rottweil - Kaum Schäden durch S21-Transporte

Nun wird sich der eine oder andere Bochinger fragen, warum das Material dann nicht direkt in die Löcher gefüllt wird, statt dieses auf viele große Berge aufzuhäufen. Schuld daran sind vier kleine Zauneidechsen, die naturschutzrechtlich geschützt sind. "Wir haben natürlich bestimmte Auflagen, die wir auch befolgen. Die vier Zauneidechsen leben hier und müssen von ganz alleine umziehen. Wir dürfen die Tiere also nicht von Experten umsiedeln lassen", erklärt Haaga.

Eidechsen müssen erst noch umziehen

Die Firma Bantle versuche, den Tieren den Umzug möglichst angenehm zu gestalten: Damit die Zauneidechsen einen Anreiz dafür bekommen, ihre aktuelle Heimat zu verlassen, hat die Firma viele kleine Häufchen aus Steinriegeln, Sandlinsen und Totholz angelegt – eine Umgebung, die die kleinen Echsen eigentlich lieben.

Im September will ein vom Regierungspräsidium Freiburg engagiertes Umweltbüro überprüfen, ob die Zauneidechsen in der Zwischenzeit umgezogen sind. Sobald das der Fall ist, werden die Löcher mit dem Stuttgart 21-Material aufgefüllt.

Letztes Material kommt vom Fildertunnel

Auf die Frage, wie hoch die Berge bis dahin denn noch werden sollen, sagt Bantle: "Nächste Woche kommen die letzten Lieferungen". Am Samstag sei der letzte Bohrtag am Fildertunnel, von wo das Material kommt. In der kommenden Woche werde dieses dann geliefert. Wie viele Lastwagen das seien, kann Haaga nicht beantworten.

Im Allgemeinen versuche man, die Anlieferung des Materials für die Bochinger "so angenehm wie möglich" zu gestalten: "Die Lastwagen fahren an der Ausfahrt Oberndorf von der A 81 runter und dann geradeaus über die Straße, an der Grüngutannahmestelle vorbei auf das Gelände. Raus fahren sie dann auf die K 5502, nachdem sie durch eine Waschanlage gefahren sind, die wir extra beim Gipsbruch aufgestellt haben", so Haaga. Die Wege im Gipsbruch werden außerdem drei bis vier Mal am Tag befeuchtet: "Da fährt immer ein Traktor durch, der Wasser ablässt, damit über Bochingen keine Staubwolke schwebt."

Es sei immer unterschiedlich, wie viele Lastwagen an einem Tag in den Bochinger Gipsbruch fahren. "Gestern waren es 118. Die Lastwagen kommen täglich von 6 bis spätestens 17 Uhr", so Haaga. Es seien auch deshalb so viele, weil man die Fahrzeuge natürlich auch nicht überladen wolle, erklärt der Prokurist weiter.

Der Gipsabbau auf dem Gelände sei bisher parallel zur Anlieferung des Stuttgart 21-Materials gelaufen. Aktuell müsse man diesen allerdings stoppen, weil auf dem Gips die Fahrwege für die Lastwagen angelegt seien, die das Material aus Stuttgart anliefern.

"Die brauchen wir gerade einfach noch, aber es ist nicht so, dass wir mit dem Gipsabbau nicht hinterherkommen würden, wie manche Bochinger sagen", erklärt Haaga. Bis Ende des Jahres soll auch dieser vollständig abgeschlossen sein.