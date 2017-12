Oberndorf a. N. Viele hegen schon große Pläne

Bürgermeister Hermann Acker gratulierte und sagte, Integration gelinge nur, wenn man der Sprache mächtig sei. Bildung sei die Grundlage für Wohlstand und Sprache die Grundlage für Bildung. Auch nach dem Kurs sollen die Flüchtlinge weiter lernen.

Bei Problemen, solle man auf die Stadt zukommen. "Wir nehmen Sie ernst, können aber sicher nicht immer Lösungen wie gewünscht finden", so Acker.

Die Kursabsolventen hatten eine Reise durch das Jahr vorbereitet. Sie erklärten auch, wie sie sich die weiteren Schritte vorstellten. Vielfach wurde der Wunsch geäußert, weiterführende Kurse an der Volkshochschule zu belegen oder eine Ausbildung zu beginnen.

Beeindruckend war, welche Pläne ein Kursteilnehmer aus dem Iran hegt: eine Sporthalle finden, in der er vor allem Kindern Bewegung bieten kann. Als Mathematiklehrer in seiner Heimat könne er sich auch vorstellen, Kindern Nachhilfe im Rechnen zu erteilen.

Viele Projekte wurden noch vorgestellt, doch mit am eindruckvollsten war der Bericht über die Besuche in St. Michael, bei dem Pfarrer Martin Schwer die liturgischen Gewänder zeigte, der in der evangelischen Stadtkirche mit Turmbesteigung und in der neuen Synagoge in Rottweil.

Nach dieser Vorstellung der Arbeit der Gruppe und der einzelnen Erwartungen konnte Bürgermeister Hermann Acker die Zeugnisse überreichen. Für fünf Kursteilnehmer gab es eine weitere Auszeichnung: das "Certificate of Excellence". Dies bescheinigt den Inhabern optimale Leistungen in den vier Schlüsselkompetenzen Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Engagement und Problemlösungen im Unterricht. Es soll etwaigen Arbeitgebern eine Entscheidungshilfe sein.

Eine besondere Ehrung erfuhr eine Kursteilnehmerin aus Sri Lanka als "stärkste Frau". Ihr Mann liegt seit Monaten im Krankenhaus, sie lebt mit ihrer Familie, zu der drei Kinder gehören, in einer 1½-Zimmer-Wohnung und hat den Deutsch-Test für Zuwanderer geschafft.

Magdalene Greiner überreichte ihr eine symbolische Goldkiste.