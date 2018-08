Oberndorf a. N. Viel Spaß bei Zirkus und Theater

An verschiedenen Ständen durften sich Eltern und Interessierte während des Dorffests ein Bild machen, was die kreativen Okis angefertigt hatten. Ausgestellt wurden unter anderem Windräder aus Recycling-Material. Ballonfiguren, Gefilztes und Holzkunst konnte man außerdem bewundern und im Oki-Kaufhaus erstehen.

Das Oki-Blättle und ein Dokumentarfilm von Oki-TV gaben Auskunft über das Leben im Dorf. Ein Highlight stellte die Zirkusaufführung unter der Leitung des Zirkusdirektors Klausi Klücklich (Klaus Schirott) dar. Clowns mit fliegenden Fischen, in diesem Fall Thunfischdosen und Pizzastücke, Artisten auf Laufbällen oder mit bunten Tüchern jonglierend: Der Zirkus Frodiko (Okidorf rückwärts gelesen) brachte sein ganzes Repertoire in die Manege. Eine Geschichtenerzähl-Runde zum Thema Träume habe sich durch die ganze Woche gezogen, berichtete Klausi Klücklich. Kinder durften von ihren Träumen erzählen – ein Mädchen träumte beispielsweise von einem fliegendem Apfelkuchen.

Schon angekündigt hatte der Zirkusdirektor, dass sich Theater und Zirkus im Okidorf Konkurrenzkämpfe geliefert hatten. Die Theatergruppe trieb diese noch auf die Spitze, indem sie ein Stück mit dem Titel "Klausi Unglücklich" aufführte. In diesem ging es um einen unglücklichen Zirkusdirektor, der am Ende beim Theater landet, weil niemand mehr die Zirkusvorstellung besucht. Was nun tatsächlich besser war, Zirkus oder Theater, dies durften die Zuschauer an diesem Nachmittag selbst entscheiden. Die Kinder hatten sowohl in der Manege als auch auf der Bühne großen Spaß.