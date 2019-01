Oberndorf a. N. Viel Grund zur Freude, kein Anlass zur Klage

"Wir wollten ein schönes Jubiläum feiern. Und das ist uns gelungen," sagt er nicht ohne Stolz. Denn so ein Narrentreffen birgt für den Veranstalter natürlich auch immer ein finanzielles Risiko. Das große Festzelt will bezahlt sein. Dazu kommen Kosten für die obligatorischen Sicherheitsdienstleister. Die Auflagen für so eine Veranstaltung seien heutzutage enorm. Kern hat Vergleichmöglichkeiten, schließlich steht er der Zunft seit 24 Jahren vor. Es war bereits das zweite Narrentreffen, das er federführend organisiert hat. Da sei man schon froh, wenn man unterm Strich Null auf Null rauskomme, räumt er freimütig ein.

Franz Kern ist aber auch dankbar – für die uneingeschränkte Unterstützung, die die Zunft von der Stadt- und der Ortsverwaltung bekommen habe. Am Sonntagmorgen war der Bauhof schon in aller Herrgottsfrüh mit der Schneefräse unterwegs. Die Hilfe hat ihn tief bewegt.

Natürlich hätte man sich am Sonntag zum großen Umzug mehr Zuschauer erhofft. Angesichts des strömenden Regens aber ist er voll des Dankes an alle, die sich dennoch an den Straßenrand gestellt haben. Der finanzielle Ausfall lasse sich wohl durch die Zeltveranstaltungen kompensieren. Die waren allesamt sehr gut besucht, betont Kern.