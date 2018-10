Der Ausflug der Lebenshilfe, Ortsverein Oberndorf und Umgebung führte zur Kürbisausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg und ins Bonbon-Museum in Vaihingen an der Enz. In Ludwigsburg sahen sich die Ausflügler die Ausstellung mit ihren besonderen Attraktionen und spektakulären Kunstwerken aus über 450 000 Kürbissen an. Der Märchenwald gefiel besonders gut. Im Park Café im Blühenden Barock gab es ein leckeres Mittagessen. Der nächste Programmpunkt war der Besuch des Bonbon-Museums in Vaihingen. Dort staunten die Ausflügler über die vielfältigen Süßigkeiten. Zudem konnten sie beim Fabrikverkauf noch etwas von den leckeren Naschereien mitnehmen. Auf dem Heimweg war dann noch eine gemütliche Schlusseinkehr im Frieder in Waldmössingen, bevor alle gestärkt und zufrieden nach Hause zurückkehrten. Foto: Lebenshilfe