Oberndorf a. N. Viel erreicht trotz teils herber Kritik

Oberndorf. Es war der 19. Bürgertreff bei dem der besondere Gruß des Bürgermeisters Hermann Acker den Bundes- und Landtagsabgeordneten Volker Kauder, Stefan Teufel (CDU) und Daniel Karrais (FDP) galt. Er dankte Volker Kauder und Stefan Teufel für ihre stetige Unterstützung in allen kommunalen Angelegenheiten und gab der Hoffnung Ausdruck, dass sich in Zukunft auch der für Gerhard Aden (FDP) in den Landtag eingezogene Daniel Karrais für die Belange der Stadt Oberndorf engagieren werde.

Acker blickte zurück und stellte fest, dass die gesamtwirtschaftliche Situation in den Kommunen derzeit eine Zufriedenstellende sei, zumal sich die gute Wirtschaftslage auch in den aktuellen Arbeitsmarktzahlen widerspiegle. Allerdings dürfe man nicht vergessen, dass es in vielen Bereichen Sanierungsstaus gebe für die man Millionenbeträge zur Verfügung stellen müsse.

Für den Gemeinderat trat Stadtrat Wolfgang Maier ans Rednerpult und sprach von großen Aufgaben, die nicht in einem Jahr erledigt werden konnten, sondern den Gemeinderat und die Verwaltung auch in den darauffolgenden Jahren beschäftigen würden. Insbesondere seien dies die Sanierung des Brauereiareals und des Talplatzes mit den angrenzenden Bereichen, aber auch die weitere Ertüchtigung der Schulen auf dem Campus in der Kernstadt und auf dem Lindenhof.