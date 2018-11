Oberndorf a. N. Verwaltung klopft die großen Posten ab

Und dann ist da noch der Ausbau des Tennisplatzwegs. Der Ausbau im Sinne einer "endgültigen Herstellung", die von Anliegern mit Blick auf die mangelnde Beleuchtung schon länger angemahnt wird und angesichts zunehmender Bebauung auch mit Blick auf Ver- und Entsorgungsinfrastruktur drängend wird. "Endgültiger Ausbau" heißt aber auch, dass die Maßnahme erschließungsbeitragspflichtig wird. Vor allem dieser Punkt sorgt für Diskussion im Rat: Da gebe es andere Straßen, deren Wiederherstellung dringlicher wäre, meint Yvonne Staiger. Manfred Kaufmann lenkt den Fokus auf die Schwommberger Straße. Dass die Not dort groß ist, steht jedem am Ratstisch vor Augen. Bürgermeister Bernhard Tjaden allerdings erinnert an die langfristige Strategie, die er bereits vorgetragen habe: die Sanierung von Straßen, die nicht mehr in die Kulisse des Sanierungsgebiets Fluorn gebracht werden konnten, schieben, bis sich nach Abschluss des Sanierungsgebiets Winzeln eine neue Chance für Förderung ergibt. Bis dahin könnte, wenn der Kanal noch fit genug ist, eine Zwischenlösung, wie sie etwa auch für den Zwerenweg im Gespräch war, im Sinne einer einfachen Ertüchtigung, bis eine grundlegende Sanierung möglich wird.

Die beiden Punkte, die nicht auf der Liste stehen, betreffen zum einen die Einrichtung einer Kinderkrippe in Winzeln – und den damit verbundenen Baubedarf. Die veranschlagten rund 270 000 Euro werden kaum reichen, wenn man das ab 2019 geplante Angebot nach den Vorstellungen des Kindergarten-Ausschusses realisieren will. Das sollte man unbedingt tun, meint Joachim Schmid und regt zur Gegenfinanzierung den Verzicht auf das Brücklein an – wenn das haftungsrechtlich möglich wäre. Der zweite Punkt ist die Sanierung des Schulwegs im Zuge des Anschlusses der Heimbachschule ans Glasfasernetz. Kosten: 171 000 Euro.