Oberndorf (cel). Die sogenannten verlässlichen Grundschulen in Aistaig, Beffendorf und Bochingen bleiben weiterhin gebührenfrei. Das hat jetzt der Gemeinderat beschlossen. Einer Befreiung war bereits 2015 zugestimmt worden, allerdings auf drei Jahre befristet. Diese Zeit läuft zum Schuljahresende aus. Neben den Ganztagsschulen in der Oberstadt, auf dem Lindenhof und in Hochmössingen seien derzeit mangels Nachfrage keine weiteren geplant, erläuterte Hans-Joachim Ahner, Leiter des Amts für Kultur, Bildung, Jugend und Sport, im Gremium. Mit der verlässlichen Grundschule zum Nulltarif sollen die Kinder, die diese besuchen, jenen der Ganztagsschulen gleichgestellt sein. Die Kosten für die Betreuungskräfte belaufen sich auf rund 55 000 Euro. In Aistaig liegen für die verlässliche Grundschule 50, in Beffendorf 24 und in Bochingen 31 Anmeldungen vor. Allerdings, so Ahner, sind diese Kinder nicht jeden Tag alle in der Betreuung. Das werde von den Eltern recht flexibel gehandhabt. Sonst käme man mit den derzeit insgesamt vier Betreuerinnen gar nicht hin.