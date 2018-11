Oberndorf a. N. "Verkehr sucht sich seinen Weg"

Auch Bernhard Maier hat größte Bedenken, was die Verkehrsführung angeht, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert. Wer mit einem großen Gefährt – etwa einem Bus – von der Talstadt über die Hochbrücke auf den ehemaligen "Mauser-Parkplatz" abbiegen wolle, für den sei der Winkel extrem spitz, moniert er. Und bei der Ausfahrt, die nur nach rechts erlaubt ist, wählten schon jetzt viele den Weg unter der Hochbrücke hindurch an den Glascontainern vorbei in die Sägewerkstraße. Von dort können die Fahrzeuge dann über die Neckarstraße wieder in Richtung Hochbrücke abbiegen. Sie alle fahren direkt an seinem Haus vorbei.

Eine Tempo-30-Zone in der Neckarstraße, wie sie der Lärmaktionsplan vorsieht, sei kein Entgegenkommen der Stadt, sondern rechtlich verankert, ist er überzeugt. Potenziellen zusätzlichen Verkehr aber will Maier nicht hinnehmen. Sollte sein Einspruch nicht berücksichtigt werden, strebe er eine Normenkontrollklage an.

Wie Bürgermeister Hermann Acker auf Anfrage erklärt, würden man gerne im Dezember den Satzungsbeschluss fassen. Bis dahin müssten die Stellungnahmen des Verkehrsplaners und der "Verkehrsschau" vorliegen.