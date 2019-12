Oberndorf a. N. Keine Vergütung mehr für HK-Aufsichtsräte?

Oberndorf a. N. - Die "Kritischen Aktionäre" der Heckler & Koch AG wollen die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder abschaffen. Das machen sie in einem Gegenantrag deutlich. Am 19. Dezember wird darüber in der außerordentlichen Hauptversammlung des Oberndorfer Waffenherstellers abgestimmt.