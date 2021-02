Lörrach Verdächtiger tot in der Zelle aufgefunden

Der missbrauchsverdächtige Mann war im Kreis Lörrach bis Ende Juli 2020 als ehrenamtlicher Lehrbeauftragter mit zwei Wochenstunden an einer öffentlichen Schule beschäftigt. Im Rahmen seiner Tätigkeit soll er Kontakt zu einem Jungen aufgenommen haben und diesen dann zwischen 2014 und 2020 in seiner Wohnung südlich von Freiburg missbraucht haben. Der Fall sorgte für Aufsehen da der Verdächtige in einem anderen Bundesland im Jahr 2004 bereits wegen Kindesmissbrauchs verurteilt und mit einem Berufsverbot belegt worden war. So stand in dem Fall die Frage im Raum, wie der Mann trotzdem an einer Schule eine Stelle finden konnte und dort Dienstverträge erhielt, mit denen er, wie sich nun zeigt, AGs leiten und Sprachunterricht für Flüchtlingskinder geben konnte.

Hierbei kam dem Mann eine Gesetzeslücke zugute, die das Land mittlerweile geschlossen hat, sagte Pressesprecherin Heike Spannagel vom Freiburger Regierungspräsidium: Da der Mann ehrenamtlich an der Schule tätig war, musste er nicht zwingend ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. "Das Kultusministerium hat den Fall im Kreis Lörrach zum Anlass genommen, diese Lücke zu schließen", erklärte Spannagel weiter.