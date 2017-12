Oberndorf a. N. VdK-Ortsverband braucht Unterstützung

"Der VdK, mit seinem Wirken für Menschen, ist auch hier vor Ort für viele unersetzlich", betonte Schmid. Umso bedauernswerter sei die Tatsache, dass noch kein neuer erster und stellvertretender Vorsitzender gefunden werden konnte – bei der Generalversammlung erschienen gerade mal 18 von 147 Mitgliedern. Schmids Appell ging deshalb an die Runde, ob sich jemand für diese Ämter zur Verfügung stellen wolle oder eine geeignete Person kenne – andernfalls könnte der Verband einem anderen Ortsverband zugeteilt werden. Doch fand Helmut Schmid auch lobende Worte: zum Beispiel für Alfons Huber, der die Ausflüge organisiert und fürs Amtsblatt schreibt.

Reinhard Streuber, in seiner Funktion als Kreisverbandsvorsitzender und Bezirksobmann für Behinderte im Bezirk Süd-Württemberg-Hohenzollern, richtete ebenfalls ein paar Worte an die Versammlung: Was stehe 2018 an? Nun, so Streuber, das Wahlergebnis der Bundestagswahl werde die Gesellschaft noch eine Weile beschäftigen. Die gesetzliche Rentenversicherung müsse nachhaltig reformiert werden; in puncto Gesundheit seien viele unzufrieden, weil sie zusätzlich zu den Krankenversicherungsbeiträgen noch einen Sonderbeitrag abtreten müssen. Alles in allem gelte es, die Armut zu bekämpfen, so der Kreisverbandsvorsitzende weiter; viele Menschen kämen in finanzielle Schwierigkeiten, wenn im Bereich der stationären Pflege beispielsweise die Höhe der Zuzahlung Pflegebedürftige und deren Angehörige überfordere. Einen Dank gab es dann für Helmut Schmid und sein Team, aber genauso auch für jeden Einzelnen, der zum Gelingen der VdK-Gemeinschaft beiträgt.

Alfons Huber stellte im Anschluss die mehrtägige Reise in den Bayrischen Wald mit Ziel Umgebung von Passau vor; man reist komfortabel im Vier-Sterne-Bus und für ein erlebnisreiches Programm ist ebenfalls gesorgt.