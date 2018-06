Oberndorf a. N. Vandalismus frustet Bochinger Angler

Keine drei Wochen sind seit der Hauptversammlung vergangen, in der die Freude über das neue Mobiliar zum Ausdruck kam. Aus Beton hatte man die Tische und das Grundgestell der Bänke gegossen und diese auf eine Bodenplatte gesetzt, um genau dem vorzubeugen, was nun passiert ist. Stabil wollte man die Sitz- und Picknickplätze gestalten, damit nicht wieder "hirnlose Zeitgenossen" auf die Idee kämen, die Bänke in den See zu werfen oder sie als Feuerholz für die Grillstelle zu verwenden, hieß es in der Versammlung.

Verständlicherweise kochten die Emotionen hoch, als man am Morgen des Fronleichnamsfests feststellen musste, dass der 240 Kilogramm wiegende Tisch in seine Einzelteilen auf dem Boden lag. Da investierte man persönliche Freizeit und Geld aus der Vereinskasse, um für die Allgemeinheit das schöne Ambiente des Riedsees nicht nur zu pflegen, sondern es auch hinsichtlich der persönlichen Entspannung aufzuwerten, machen sich die Vereins-Verantwortlichen Luft. Hier könne man die Seele baumeln lassen, auf den Ruhebänken rund um den See oder mit Freunden und Familie am Tisch zum Picknick sitzen – das sei die perfekte Naherholung.

"Wird der Platz jetzt nicht mehr öffentlich zugänglich sein?", fragte ein älteres Ehepaar, das nicht glauben konnte, was es da am Freitag vorfand – kurz bevor die Polizei eintraf. Die beiden kämen oft hierher, erzählten sie. Nähmen sich kleine Auszeiten, packten ihren Müll in den mitgebrachten Behälter und verliessen den Platz stets so, wie es sich für einen verantwortlich handelnden Bürger gehöre. "Für solche Menschen bringen wir uns ein, für sie schaffen wir den schönen Ort der Naherholung", meinte der gelernte Steinmetz Gerhard Merkt, der Initiator für den Guss der Betonteile. "Ohne Sinn und Verstand blinde Zerstörungswut auszuleben, geht über kurz oder lang auf Kosten der Allgemeinheit, auf Kosten derer, die sich an Regeln und Verordnungen halten", sagte der Vorsitzende des Bochinger ASV Benjamin Noe.