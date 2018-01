Oberndorf a. N. Vandalen wüten immer wieder auf Spielplatz

Sie fahren mit Autos und Motorrädern in rasantem Tempo über den Fuß- und Radweg, wenden und driften auf der Grünfläche, feiern, trinken, machen Müll, rütteln an Laternen oder reißen Holzlatten aus dem Spielplatzzaun. Eine Anwohnerin der Teckstraße hat junge Feierer schon des Öfteren bemerkt und möchte sich nicht länger ansehen, wie das Freizeitgelände zerstört wird.

"Nur den Anwohnern, die ganz hinten parken, ist es erlaubt, den Fuß- und Radweg zu benutzen, und dann auch nur in Schrittgeschwindigkeit", meint sie. Stattdessen werde besonders in der Nacht über die Wege "geheizt". "Da fahren sie wie die Verrückten", hat die Bürgerin beobachtet. "Das ist außerdem ein Alkoholschleichweg geworden. Party machen ist von mir aus okay, aber Zerstörung auf keinen Fall", meint sie.

So sehe die Wiese vor dem Spielplatz aus wie ein Schlachtfeld. Die nächtlichen Gäste fahren laut Anwohnerin über den Rasen und stören sich nicht daran, dass dieser dadurch, besonders bei Regen, zur Schlammgrube wird. Dabei sei zum Wenden auch so genug Platz. "Vielleicht könnte man Findlinge auf den Rasen setzen", schlägt die Bürgerin vor. Auch die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei hätten den Zustand schon beklagt.