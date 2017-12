Oberndorf a. N. Unzählige Saltos und Flick-Flacks

Alle Gruppen präsentierten sich in guter Form. Seit Beginn des Jahres wird beim TSV Aistaig auch Kür geturnt. Die Kostprobe war schlichtweg eine Augenweide für die Gäste. Die Zuschauer waren von allen Vorführungen begeistert und zeigten dies durch lang anhaltenden Beifall.

Die Zahl der Saltos und Flick-Flacks an diesem Nachmittag zu zählen, hatten sie bald aufgegeben, denn die waren an der Tagesordnung. Auf Grund der zahlreichen Feiern hatte der Nikolaus an diesem Nachmittag leider keine Zeit für die Aistaiger Mädels.

Er hatte aber eine Vertreterin geschickt, die aus seinem Buch Positives und ganz wenig Negatives vorlas. Ein Schwätzchen im Training, oder ein paar Minuten zu spät zur Turnstunde wurden zwar mild getadelt, aber das Lob für fleißiges Training, Ehrgeiz und tolle Ergebnisse bei Wettkämpfen überwogen. Deshalb gab es auch für jede Turnerin ein kleines Geschenk.

Viele entpuppten sich beim gemeinsamen "O du fröhliche" als talentierte Sängerinnen. Bevor man jedoch diesen Nachmittag beendete gab es auch für die vielen Trainer, Übungsleiter und Helfer noch eine Anerkennung. Der Vorsitzende des TSV Aistaig Michael Schoch bedankte sich bei ihnen für deren großes Engagement für die Jugend. Er hoffe, dass man noch weitere freiwillige Helfer findet.