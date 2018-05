Oberndorf a. N. Unterwegs im Wonnemonat Mai

Dann hieß es Abschied nehmen von vielen schönen Eindrücken, die man an diesem Tag gemacht und erlebt hatte. Die Fahrt ging wieder Richtung Heimat, um in der Stadt Zell am Harmersbach den Tag gemütlich zu beenden. Manche machten auch nur einen kurzen Stadtbummel, denn es gab vieles anzuschauen. Vor dem Storchenturm mit seinem Storchenpaar auf dem Dach wurden viele Bilder gemacht. Der Bus wartete, und man fuhr bei guter Laune zurück nach Hause.