Oberndorf a. N. Unternehmen bildet Nachwuchs selbst aus

Oberndorf-Hochmössingen. Mit Parker Hannifin in Hochmössingen besuchten Bürgermeister Hermann Acker und der Erste Beigeordnete Lothar Kopf den Standort eines Unternehmens, das laut Pressemitteilung mit einem Jahresumsatz von mehr als elf Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2016 zu den weltweit führenden Herstellern in der Antriebs- und Steuerungstechnologie zählt. Das Unternehmen entwickelt und konstruiert in 49 Ländern Systeme und Präzisionslösungen für mobile und industrielle Anwendungen sowie den Luft- und Raumfahrtsektor. Allein in Deutschland hat der Konzern 26 Standorte mit rund 4200 Mitarbeitern.