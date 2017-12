Oberndorf a. N. Unsichtbare Gefahr auf L 415 zwischen Bochingen und Brittheim

Risse in der Fahrbahn

Einige Meter weiter sind Risse in der Fahrbahn zu sehen. An dieser Stelle senkt sich die Straße leicht in Richtung Talseite. Diese Absenkung ereignete sich erst, nachdem der Abschnitt bereits gesperrt war. Die Folge: Der abgesperrte Bereich musste verlängert werden. Hilser deutet hinunter zur Ampel. Er erklärt, wie es zum Rutschen des Untergrunds kommt: Ab einer gewissen Tiefe seien die Schichten weniger wasserdurchlässig, als die oberhalb. An der sogenannten Gleitfuge bilde sich ein Film, sodass der Hang ins Rutschen gerate. Verantwortlich dafür seien unter anderem die veränderten klimatischen Verhältnisse.

Etwa 900.000 Euro werden vom Land zur Verfügung gestellt, um den instabilen Hang unterhalb der L 415 zu befestigen. Denn bei Landstraßen ist immer das Land der Straßenbaulastträger, erläutert Osieja. Das Straßenbauamt sei der verlängerte Arm des Regierungspräsidiums. Neben den Baukosten summiere sich der Betrag aus Vorerkundungen sowie der Ingenieursleistung. So eine Maßnahme müsse ordentlich geplant werden, wissen die beiden.

Deshalb waren auch Bohrungen Bestandteil. Sie gaben Aufschluss über den Baugrund und bildeten somit die Grundlage der Planung. Die Proben werden auf Parameter wie Wasserdurchlässigkeit geprüft. Es werde so lange gebohrt, bis man bei tragfähigem Baugrund angekommen sei, erläutert Osieja.

Im Spätsommer dieses Jahres folgte die Bereitstellung der Mittel, sodass die Maßnahme ausgeschrieben werden konnte. Den Zuschlag bekam im Oktober die Firmengruppe Storz aus Tuttlingen.

Nur kurze Vollsperrung

"Die Maßnahme zielt darauf ab, den talseitigen Rand der Fahrbahn sowie die Böschung zu stabilisieren", erläutern Osieja und Hilser vor Ort. Kenntnisse im Spezialtiefbau sind zur Ausführung der Maßnahme notwendig. Die beiden zu sichernden Bereiche erstrecken sich über 64 beziehungsweise 110 Meter Länge. "Talseitig wird ein Randbalken aus Stahlbeton hergestellt, der die Fahrbahn einfassen wird", beschreibt Osieja. Dieser wird auf einem sogenannten Pfahlrost ruhen, der die Lasten in die tiefer gelegenen Schichten des Baugrundes abträgt.

"Vertraglich ist das so geregelt, dass die Maßnahme bis zum 31. Juli 2018 fertig sein muss", sagt Osieja. Baubeginn ist voraussichtlich im März. "Wenn gebaut wird, wird sich an der Verkehrssituation vorerst nichts ändern." Die Strecke sei wie bisher – per Ampelregelung – befahrbar. Lediglich für eine Phase von zwei bis drei Wochen müsse der Abschnitt voll gesperrt werden, ergänzt Hilser. Abstimmungsgespräche hinsichtlich des Busverkehrs und anderer Baumaßnahmen fänden im neuen Jahr statt.