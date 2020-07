Oberndorf a. N. Unseriöse Blutanalyse verärgert Arzt

Oberndorf - Klaus Müller hat in Oberndorf Jahrzehnte lang als Allgemeinmediziner praktiziert. Inzwischen ist der Schulmediziner im Ruhestand. Was ihn nach wie vor ärgert, sind "unseriöse" Angebote, die "jeder wissenschaftliche Grundlage entbehren". Er hat deshalb Proben an ein Labor in der Region geschickt und ganz erstaunliche Ergebnisse bekommen.