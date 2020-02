Oberndorf a. N. Ungewisse Zukunft für Mitarbeiter von Real-Markt

In der vergangenen Woche hat die Metro AG im Rahmen ihrer börsenrechtlichen Verpflichtungen per Ad Hoc-Mitteilung verkündet, mit dem Konsortium um "x+Bricks" und die "SCP Group" eine kommerzielle Einigung hinsichtlich der Veräußerung von Real erzielt zu haben. Ein verbindlicher Vertragsabschluss steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Gremien auf beiden Seiten sowie der Freigabe durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden. Die Pressestelle von Real bittet auf unsere Nachfrage hin, uns mit Fragen zum Verkauf direkt an die Pressestelle der Metro AG zu wenden.