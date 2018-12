Oberndorf a. N. Und die Gäste fallen ein in den Gesang

Oberndorf-Bochingen. Während draußen das nasskalte Wetter so gar nicht passen wollte, war der Kronesaal liebevoll geschmückt als Willkommen für die Gäste, die jedes Jahr am ersten Advent mit einem schönen Programm, mit Kaffee und Kuchen verwöhnt werden. Unterhaltung für Auge und Ohr in gelungener Mischung, aber auch Zeit für Gespräche untereinander und immer ein Ausklang mit gemeinsamen Singen – alle Jahre wieder ist es ein schönes Zeichen des Miteinanders.

Getragen wird dies von ganz viel Eigeninitiative und dem Einsatz der Mitglieder des Bochinger Ortschaftsrats. Deshalb hatte der stellvertretende Ortsvorsteher Peter Gaberle in seine Begrüßungsworte auch einige Dankeschöns gepackt für diejenigen, die organisiert, vorbereitet und durchgeführt haben. Allen voran erwähnte er die Ehefrauen der Ortschaftsräte, die sowohl für die zahlreichen Gäste als auch für die Akteure auf der Bühne die Kuchen gebacken, die Tische adventlich dekoriert und sich um das Wohl der Besucher gekümmert haben. Wiederholt übernahmen Gabi Federer und Carmen Schöllhammer das Schmücken des Christbaums.

Für den Unterhaltungswert sorgten die Musikkapelle und der Turnverein mit ansprechenden Vorträgen. Im ersten Vortragsblock bestimmten Marsch und Polka den Rhythmus als schwungvolle Einleitung. Der Turnverein richtete seinen Spot auf den Nachwuchs – sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport. Bezaubernd waren die kleinen Ballettratten, anspruchsvoll die Darbietungen der rhythmischen Sportgymnastik, kindlich-unbeschwert die kleinen Schneemänner an der Hand ihrer Mamas.