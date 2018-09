Oberndorf a. N. Umsiedlung: Erddeponie künftig im Steinbruch?

Vorangegangen war aber eine lange und intensive Diskussion, die sich auch auf die spekulative Ebene ausgedehnt und somit zum Antrag von Wolfgang Merkel führte, nicht über das Gesamtpaket abzustimmen, sondern alle drei Beschlussvorschläge gesondert zu behandeln.

"Nutzung des Steinbruchs Bochingen als Erddeponie mit Verkauf von Betriebsfläche und Anpassung des Pachtvertrags" – so war der Tagesordnungspunkt betitelt, der die erste Sitzung des Bochiner Ortschaftsrats nach der Sommerpause inhaltlich und zeitlich dominierte. Der Erste Beigeordnete der Stadt Oberndorf und Wirtschaftsförderer Lothar Kopf erklärte den diese drei Punkte umfassenden Stand der Verhandlungen und fasste chronologisch die Vorgeschichte zusammen, die zum aktuellen Situation, dem anvisierten Standortwechsel der Erddeponie geführt haben.

Ausgangslage war der Beschluss der städtischen Ausschüsse, den ehemaligen Gipsbruch Schwenk mit einer weiteren Annahme von 500. 000 Tonnen S 21- Material zügig zu rekultivieren. Um aber die Unterbringung des Erdaushubs aus dem Stadtgebiet zu sichern, sollte vorerst ein Volumen von 125. 000 Kubikmetern freigehalten werden _ vorbehaltlich eines anderen Lösungsweges. Dieser scheint nun gefunden in den Verhandlungen mit der Firma Bau-Union GmbH & Co. Schotterwerk Bochingen KG. Somit könnte nun der ehemalige Gipsbruch Schwenk vollständig rekultiviert und laut Prognose bis Ende 2019 vollständig zum Abschluss gebracht werden, da auch für das momentan noch freigehaltene Volumen S 21-Material zur Verfügung steht. Keine Frage, das "Ende dieser Baustelle" – ein Anliegen aus den Reihen des Bochinger Ortschaftsrats – sei auch in finanzieller Hinsicht lukrativ für die Stadt Oberndorf.