Wie wichtig jeder einzelne Übungsleiter für den Turnverein Beffendorf ist, machte der Vorsitzende Stefan Klausmann bei seiner Begrüßung zum Jahresabschluss deutlich. Jeder der anwesenden Übungsleiter stand symbolisch für ein Puzzleteil, aus denen gemeinsam der Schriftzug TVB gepuzzelt wurde. Wie diese Teile das Puzzle zu einem Ganzen zusammenfügen, so werde der Verein durch die Übungsleiter fest zusammengehalten und getragen. Als Dankeschön für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr lud der Vorstand die Übungsleiter und den Beirat zum Klettern ins "K5" nach Rottweil ein. Nach einer kurzen Einführung wagte man sich an die verschiedenen Kletterrouten heran. Jung und alt hatte viel Spaß. Verschwitzt und ausgepowert ging es nach dem "Hochwandklettern" in die Vesperstube auf dem Hochwald. Dort fand der sportliche und gesellige Tag einen gemütlichen Abschluss. Foto: Turnverein