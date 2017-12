Oberndorf a. N. Über Weihnachten in Namibia

Oberndorf. Vergangenes Jahr schloss sich die 33-Jährige zudem dem Verein Tangeni Shilongo in Deutschland an. Der Kölner Verein ist Träger einer Schule in Namibia und nahm das Projekt Creabuntu unter sein Dach. Creabuntu – starke Persönlichkeiten durch Kunst, hat es sich zum Ziel gesetzt, sozial benachteiligten Kindern durch Theater, bildende Kunst und Musik zu helfen. Reinauer besuchte im vergangenen Jahr schon Schulen in Katutura, dem Township von Windhoek, und organisierte Theaterworkshops. Anschließend gründete sie das Projekt Creabuntu. Eine Kunstschule mit Nachmittagsbetreuung ist das Ziel von Creabuntu, um Kinder von der Straße zu holen.

Das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen und so ist das Budget im Moment auf ein dreimonatiges Programm ausgelegt. Creabuntu wird an verschiedenen Orten in Katutura Workshops veranstalten.

Auf leeren Magen lernt es sich schlecht