Oberndorf a. N. Über Glauben ins Gespräch kommen

Wer an allen Abenden teilnimmt, wird die Gelegenheit bekommen, den gesamten Philipperbrief kennenzulernen und in verschiedene Facetten, nicht nur in die theologische Werkstatt, sondern auch in eine sehr persönliche und emotionale Seite des Verfassers hineinzublicken. Keinesfalls aber geht es allein um ein paulinisches Kurzstudium. Die Themen und Texte sprechen direkt in den Alltag, sie taugen für eine persönliche Betrachtung, und sie sprechen auch in die Realitäten und Herausforderungen von christlichen Gemeinden. Den Auftakt bildet ein ökumenischer Eröffnungsgottesdienst am morgigen Sonntag, 20. Januar, um 10.30 Uhr in St. Michael in Oberndorf. Und auch am kommenden Sonntag finden gleichsam zum Auftanken zwischendurch ökumenische Gottesdienste statt, später dann in Boll, Epfendorf und Marschalkenzimmern. Der Abschluss wird am Donnerstag, 31. Januar, 19 Uhr, in der St. Urbanskirche in Beffendorf gefeiert mit anschließendem gemütlichen Beisammensein.