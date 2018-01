Oberndorf a. N. Über die Mysterien der Rauhnächte

"Zwischen den Jahren" – dieser Ausdruck sagt laut Veranstalter bereits aus, was das Besondere an den Rauhnächten ist. Sie gehören weder zum alten noch zum neuen Jahr, sondern befinden sich dazwischen. Die zwölf Nächte von der Heiligen Nacht bis zum Morgen des 6. Januar, Dreikönigstag, werden als Rauhnächte gezählt. So entstanden aus dem alten Wissen um die Jahreszyklen und die mythologischen Weisheiten viele Bräuche. Martin und Siegfried Link werden einiges über die Legenden, Märchen und Sagen erzählen.

Treffpunkt ist um 17.30 Uhr "Am Ochsenhof" (beziehungsweise im alten Schulhaus) in Marschalkenzimmern. Von dort aus wird bis zum "Hochgericht" gewandert. Teilnehmer sollen warme Kleidung, festes Schuhwerk und eine Taschenlampe mitbringen.