Oberndorf a. N. U19-Turnier: LED-Leinwand in Stadion geplant

Er hat auch eine neue "Heimat" für die Spieler des SC Freiburg gefunden. Denn nachdem das Hotel Link auf dem Lindenhof nicht mehr existiert, müssen dessen Stammgäste nun woanders übernachten. Im "Hasen" auf dem Sulgen wurde Storz fündig.

Manfred Diepold ist weiterhin für die Finanzen zuständig, und Oliver Hauer konnte sich diesmal ganz der Suche und Verpflichtung der teilnehmenden Teams widmen. Mit der Zusage des FC Liverpool geht heuer ein lang gehegter Wunsch Hauers in Erfüllung.

Nachdem vergangenes Jahr der Vertrag mit dem Hauptsponsor ausgelaufen ist, sind die Organisatoren froh, die Vereinbarung mit der Kreissparkasse verlängern zu können. Somit wird das Turnier weiterhin um den Sparkassen-Finanzgruppe-Cup ausgetragen. Deren Vertreter Hans Häckel spricht vom U19-Turnier als einem "in dieser Region einmaligen Ereignis". Sport verbinde und baue Brücken. Diese soziale Komponente sei gerade für die Jugend besonders wichtig.

Es sei eine unglaubliche Leistung, was da Jahr für Jahr auf die Beine gestellt werde, und wie viele Helfer sogar regelmäßig ihren Urlaub dafür opferten, so Häckel.

Für Bürgermeister Hermann Acker gehört das U19-Turnier zum Aushängeschild im Stadtmarketing von Oberndorf. Den Veranstaltern gebühre Respekt.

Der Spruch "Never change a winning team" stammt vom Engländer Sir Alfred Ernest Ramsey. Vor Jahrzehnten war er übrigens als Spieler für Tottenham Hotspur aktiv. Deren Team ist auch in diesem Jahr beim Turnier in der Neckarstadt wieder mit von der Partie. Und so schließt sich der Kreis.