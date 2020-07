Oberndorf a. N. U19-Turnier darf zu Corona-Zeiten nicht stattfinden

Sicher, sonst hatte das U19-Turnier über die drei Tage hinweg an die 7000 Zuschauer. "Wir wären mit einer schwarzen Null zufrieden gewesen", betont Oliver Hauer. Alles war durchkalkuliert, von den Sponsoren gab es Zuspruch und finanzielle Unterstützung. Damit habe man in diesen wirtschaftlich schweren Zeiten eigentlich erst gar nicht gerecht, so Hauer. Die Kreissparkasse, deren Namen der Cup trägt, hatte ihre Kooperation – auch monetär – zugesagt.

Das Okay des Bürgermeisters war schon gesichert

Bürgermeister Hermann Acker, der stets betont, das U19-Turnier sei ein Aushängeschild im Stadtmarketing von Oberndorf, hatte ebenfalls sein OK gegeben. Nicht nur als Hausherr, sondern auch als Vertreter der Ortspolizeibehörde, betont Thomas Schefold. Die Narrenzunft hatte eigens ihre Hauptversammlung um einen Tag vorverlegt.

Die zahlreichen Helfer waren motiviert und freuten sich aufs Turnier. Und die Hauptakteure – die Mannschaften – hatten den Termin ebenfalls in den Kalender eingetragen. Seit langen wäre mal wieder der VfB zu Gast gewesen, berichtet Hauer. Deren U-19-Trainer stamme aus Balingen und sei ganz "heiß" auf eine Teilnahme in Oberndorf gewesen. Den SC Freiburg hatte man klar gemacht. Weitere Teams aus dem In- und Ausland standen in den Startlöchern.

Sogar Spezialfirma für Desinfektion engagiert

Karten hätten die Fußballbegeisterten vorab online über die lokale Plattform "localgenie" buchen können. Die Plätze im Stadion wäre gemäß Verordnung eingeteilt, die Laufwege entsprechend markiert worden. VIP-Bereich und gemeinsames Essen der Mannschaften in der Neckarhalle wären wegfallen. Die Organisatoren hätten eine Spezialfirma mit der Desinfektion der Duschen und Toiletten beauftragt. Man habe sich an das Konzept für Amateurfußball des wfv angelehnt, betont Schefold.

Vor gut drei Wochen dann – alles war eingetütet und konzipiert – schickten die Organisatoren ihren Antrag an den wvf – der Verband ist grundsätzlich zuständig für die Genehmigung eine solchen Turniers. "Dann herrschte drei Wochen lang Schweigen im Walde", sagt Oliver Hauer. Erst auf Nachfragen gab es schließlich eine Antwort – vom Hauptgeschäftsführer persönlich. Die Genehmigung wurde verwehrt. Lediglich Blitzturniere mit vier Mannschaften, ausgetragen an einem einzigen Tag, würden erlaubt. Hauer und Schefold halten dies für eine politische Entscheidung. "Ich bin enttäuscht", sagt Schefold. Er wählt eine diplomatische Formulierung, doch den beiden Machern ist anzusehen, dass sie eigentlich stinksauer sind.

Hauer hat dann den "Gang nach Canossa" angetreten und die Mannschaften über die Absage informiert. Von deren Verantwortlichen sei da schon das eine oder andere harsche Wort über den Verband gefallen, bestätigt er.

Ein kleines Bonbon kann man den Oberndorfer Fußballfans aber doch noch anbieten. Die U19-Mannschaften des VfB und des SC Freiburg haben sich zu einem Vorbereitungsspiel auf den Saisonstart für den 5. September im Oberndorfer Neckarstadion verabredet.