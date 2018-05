Oberndorf a. N. "Türöffner" für künftige Aufgaben

Oberndorf. Er hatte die AZAV-Zertifizierungsurkunde im Gepäck und überreichte diese im Beisein von Bürgermeister Hermann Acker und dem Amtsleiter für Kultur, Bildung und Sport, Hans-Joachim Ahner, an die Leiterin der Volkshochschule Béatrice Delassalle-Wischert.

Es sei bei ihrem Amtsantritt im Februar des vergangenen Jahres eines ihrer großen Ziele gewesen, die Volkshochschule in Oberndorf in die Zertifizierung zu führen, erklärte Delassalle-Wischert bei der Übergabe. Die Zertifizierung der VHS wurde notwendig, um auch weiterhin Integrationskurse im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge durchführen zu können, da dies ab diesem Jahr ausschließlich zertifizierten Trägern vorbehalten ist, heißt es in einer Mitteilung. Die Volkshochschulleiterin entschied sich, den enormen Aufwand für eine Teilnahme an der AZAV-Zertifizierung bei der Arbeitsagentur in Kauf nehmend, da ihr diese zukunftsweisender erschien.

Damit darf die VHS jetzt beispielsweise auch Bildungsgutscheine der Arbeitsagentur annehmen und sich auf öffentliche Ausschreibungen bewerben. Der lange Weg zur Zertifizierung begann bereits in den Sommerferien des vergangenen Jahres, als ein Qualitätsmanagementhandbuch erstellt wurde, in dem Qualitätspolitik und die -ziele beschrieben wurden. Durch die Einführung des Qualitätsmanagementsystems wird gewährleistet, dass alle qualitäts- und erfolgsrelevanten Prozesse, die ein Bildungsangebot von der Planung bis zur Durchführung und Auswertung durchläuft, identifiziert und optimal realisiert werden, heißt es weiter.