Oberndorf a. N. Troglauer Buam machen Stimmung beim Kultursommer

Aber bevor die “Troglauer” auf der Kultursommerbühne spielten, waren zuerst die "SchwobeBRASSer" an der Reihe und heizten bei sommerlichen Temperaturen die schon zahlreich anwesenden Besucher an. Um 20 Uhr kamen dann die Jungs aus Troglau bei Kastl im Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz mit einem musikalischen Feuerwerk auf die Bühne.